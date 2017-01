Il Milan su Ocampos, ma il Genoa aspetta Ibarbo

26 gennaio 2017

Ceduto ufficialmente Niang al Watford, il Milan si ributta sul mercato. Se Deulofeu era arrivato per completare il reparto offensivo, a livello numerico i rossoneri hanno intenzione di colmare il vuoto della partenza del francese. E l'unico nome sul taccuino di Galliani è quello di Lucas Ocampos , in un primo momento individuato per uno scambio proprio con Niang. Ma il Genoa , per liberare l'argentino, vuole un sostituto: il nome è quello di Ibarbo .

Il discorso è chiaro in chiave rossonera: il Milan vuole Ocampos. E se non riuscirà a prendere in prestito l'argentino, difficilmente Montella farà altre richieste ad Adriano Galliani. Il fatto è che l'arrivo dell'argentino a Milano è per forza di cose legato al sostituto che vuole il Genoa. Il nome individuato è quello di Victor Ibarbo, colombiano che nelle ultime stagioni tra Roma, Watford, Atletico Nacional e Panathinaikos ha collezionato 55 presenze, 6 gol e una quantità innumerevole di infortuni.



Il suo cartellino è ancora di proprietà del Cagliari, che negli anni l'ha sempre prestato. E stava per farlo anche nelle scorse ore, con la Samp decisa a chiedere il cartellino del colombiano e pronta a dare in cambio anche il prestito di Budimir, che con Giampaolo ha giocato pochissimo. Sembrava tutto fatto fino a quando è stato Enrico Preziosi ad inserirsi nella trattativa: Ibarbo conteso in un derby tutto genoano. Quando si sbroglierà la matassa legata al suo futuro, allora il Milan saprà se potrà dare l'assalto a Ocampos.