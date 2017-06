Il Milan incontra Raiola: alzata l'offerta per Donnarumma

1 giugno 2017

Il Milan va spedito nel programmare la prossima stagione e non vuole perdere tempo. Massimiliano Mirabelli ha effettuato un blitz a Montecarlo per incontrare Gigio Donnarumma e il suo agente Mino Raiola . Il direttore sportivo rossonero, secondo quanto è trapelato, avrebbe alzato l'offerta per il rinnovo del portiere. Raiola si è preso qualche giorno di tempo per decidere e il Milan attende una risposta nei prossimi giorni.

Dopo le schermaglie dialettiche dei giorni scorsi tra il Milan e l'agente, Mirabelli rompe gli indugi e con un blitz a Montecarlo incontra Raiola e Donnarumma. In casa rossonera hanno fretta di sciogliere il rebus sul futuro del portiere in scadenza nel 2018, perché ci sono dei preliminari di Europa League da affrontare a fine luglio e quindi Montella deve avere al più presto gran parte della rosa a disposizione. E in caso di risposta negativa, i dirigenti devono avere il tempo di mettere a punto un piano B.



In attesa di dettagli sul vertice, Sky Sport rivela come, con ogni probabilità, Mirabelli avrebbe offerto quasi 5 milioni di euro più bonus a Donnarumma, che avrebbe però rifiutato, con Raiola che avrebbe chiesto 3/4 giorni per parlare alla famiglia del portiere.