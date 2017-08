Il Dortmund avvisa il Milan: "Aubameyang vale più di 100 milioni"

6 agosto 2017

Lo avevano detto un po' tutti: il primo effetto dell'affare Psg-Neymar sarà il conseguente aumento di tutti i prezzi. Quindi vale tutto e non fanno nemmeno troppo effetto le dichiarazioni di Hans-Joachim Watzke , amministratore delegato del Borussia Dortmund , ai microfoni di Eurosport: "Cento milioni dal Barcellona per Dembelé ? Per la società quella somma è troppo bassa, stesso discorso anche per Aubayemang ". Insomma, di incedibile non c'è nessuno ma se ormai vale tutto, vale anche questo lievitamento dei costi. Per capirci: un mesetto fa dalla Cina era arrivata al Dortmund un'offerta - accettata - per Aubameyang da 80 milioni. Oggi, a una manciata di giorni dal 222 milioni sborsati dal Psg per O'Ney quella cifra non vale più. O almeno non vale fino a prova contraria.

Su queste basi è evidente che il Milan non possa e non voglia sedersi attorno a un tavolo con il club tedesco. Eppure da più parti, anche se facendo filtrare il meno possibile, si parlava di trattativa in corso e di contatti costanti tra i due club. Quindi che succede adesso? Si registrano le novità, una dopo l'altra, come in un gioco di incastri che accosta ogni pezzo di un puzzle all'altro. In ordine temporale, quindi, eccole le ultime sul fronte Milan-PEA: prima il volantino cinese, non si sa quanto originale, delle "scuole calcio" rossonere con un giovanissimo Aubameyang tra i giovani esplosi nel vivaio cui ispirarsi; quindi qualche like qua e là del giocatore sui social a chi ne chiedeva il ritorno al Milan; infine le parole, fresche fresche, del fratello Willy: "Tornerà? Non dipende da noi. Vuole tornare? Non posso rispondere". Il tutto a stretto giro di posta da un'altra dichiarazione, questa volta made in Mirabelli, che faceva quanto meno riflettere: "Nella vita non si mai che qualche vecchia conoscenza di ex giocatori del Milan possa tornare, non voglio alludere a Ibrahimovic, non è questo il caso, siamo con i piedi per terra, valuteremo bene le cose che dobbiamo fare e questo lo faremo dopo Ferragosto".



Insomma, tutto lasciava e lascia pensare che il Milan il suo attaccante lo abbia scelto e che il famoso colpo in canna da non sbagliare - questa volta le parole sono di Fassone - possa essere proprio Aubameyang. Per diversi motivi: perché comprando all'estero non c'è bisogno di nuove e fastidiose fideiussioni e perché Diego Costa, l'altro uomo nel mirino, non sembra aver troppa voglia di Milan. Per non parlare di Ibra, per il quale, confidando in un pieno ma non scontato recupero dall'infortunio, toccherebbe comunque aspettare qualche mese per vederlo in campo (il suo eventuale acquisto sarebbe legato, come detto più volte, all'arrivo di Kalinic) e di Falcao, che difficilmente il Monaco lascerà partire dando già per scontato l'addio di Mbappé.



Tutte le strade portano quindi in Germania dove, però, ci hanno messo un amen ad alzare l'asticella. Ottanta milioni prima, più di cento adesso. Fin dove possa spingersi il Milan, che ha nel frattempo strappato un nuovo extra-budget da 30 milioni alla proprietà cinese, lo scopriremo tra una settimana o poco più. La dead line è fissata per i primissimi giorni dopo Ferragosto. Poi il colpo in canna dovrà necessariamente partire nella speranza di centrare il bersaglio.