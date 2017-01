Il condor Galliani: "Mercato chiusissimissimo" L'ad del Milan: "Ocampos e Deulofeu non ci faranno rimpiangere Bonaventura"

31 gennaio 2017

Tempo reale

"Mercato chiuso, chiuso, chiuso. Chiusissimissimo!". Queste le parole pronunciate da Adriano Galliani nella serata di ieri dopo la cena con Ocampos in un noto ristorante di Milano. L'ultimo giorno di mercato quindi non dovrebbe regalare dei rinforzi ai rossoneri, ma il Condor Galliani è sempre vigile. I nomi che circolano sono quelli di Verdi, Cigarini, Veloso, Di Gennaro e addirittura Fabregas. Per Montella potrebbe arrivare un regalo a sorpresa.

Con l'arrivo di Ocampos il mercato del Milan è apparentemente chiuso, mai dire mai a poche ore dal gong. Specie dopo gli infortuni di Bonaventura ("Mi dispiace e ci mancherà molto") e De Sciglio. La coperta è lunga, ma i tifosi si aspetto un colpo in stile Nocerino, specialità del condor Galliani.



C'è grande fiducia in Ocampos e Deulofeu: " Abbiamo preso due grandi esterni d’attacco che, spero, non ci facciano rimpiangere Jack. Ocampos? Nel 2012 tutto il mondo del calcio lo considerava il migliori Under 18 del mondo. Speriamo che diventi anche il miglior Under 23 del mondo", ha detto l'ad rossonero.

AGGIORNAMENTI LIVE

DI GENNARO E CIGARINI, OPZIONI LAST MINUTE L'infortunio di Bonaventura sta costringendo il Milan a guardarsi attorno per sfruttare le eventuali occasioni dell'ultima ora di mercato. Nel mirino dei rossoneri sono finiti Luca Cigarini e il giocatore del Cagliari, Davide Di Gennaro, cresciuto nel settore giovanile del Milan e in grande crescita in questa stagione.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X