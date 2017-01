Il Milan molla Ocampos, colpa del Marsiglia

28 gennaio 2017

Si complica il passaggio di Lucas Ocampos al Milan . La tanto attesa risposta del Marsiglia non è ancora arrivata e Adriano Galliani , irritato, ha comunicato ai francesi la volontà di non procedere più per l'esterno. Il presidente Jacques-Herni Eyraud doveva dare l'ok al passaggio dell'argentino dal Genoa ai rossoneri, ma ha temporeggiato troppo. Ora si valutano le alternative per sostituire Niang: Lazovic o Musonda.

Dopo i segnali positivi della giornata, ecco la frenata che nessuno si aspettava. In mattinata il colloquio tra Galliani e il presidente del Marsiglia con la promessa di una risposta entro sera. Poi la non convocazione di Ocampos da parte di Juric per la partita contro la Fiorentina: "Sono felice per lui, avrà modo di sfruttare una grande opportunità in una grande squadra", le parole del tecnico del Genoa.



Ora, però, molto probabilmente Juric avrà ancora a disposizione l'argentino fino al termine della stagione. Il tutto perché il sì del Marsiglia non è mai arrivato a Milano. Galliani, febbricitante e assente a Udine, ha così fatto sapere ai francesi l'intenzione di abbandonare l'affare. Resta da capire se si tratta di un bluff o no. Intanto il tempo stringe e i rossoneri hanno bisogno di trovare il sostituto di Niang: le alternative sono Lazovic, sempre del Genoa, e Musonda del Chelsea, profilo seguito anche dalla Roma.