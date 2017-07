Ibrahimovic si propone al Milan: a ottobre fisicamente pronto per tornare in campo

31 luglio 2017

Ancora lui. Sì, ancora Ibrahimovic. Come ogni estate, torna il più classico dei tormentoni di calcio-mercato: dove giocherà lo svedese? Torna in Italia? Ritorna al Milan? Tanti i rumors, tante le ipotesi sul futuro di Zlatan e fra queste quella rossonera si è fatta nuovamente pesante nelle ultime ore. Questa volta però l'iniziativa sarebbe stata presa direttamente da Ibrahimovic che - stando a PremiumSport - si è autoproposto, rassicurando sulle sue condizioni fisiche e garantendo che dopo l'operazione successiva all'infortunio ai legamenti del ginocchio destro sarà fisicamente pronto ad ottobre. Pronto cioé a rientrare in campo molto prima del previsto, praticamente per la stagione intera.



I rossoneri ne hanno preso atto e potrebbero così tentare il doppio colpo Ibra-Kalinic: tuttavia la coppia Fassone-Mirabelli prenderà una decisione per quanto riguarda lo svedese solo dopo il 15 agosto. Più probabilmente negli ultimi giorni di mercato. Ibra ha chiesto un anno di contratto con ingaggio pari a 7 milioni, la dirigenza milanista medita l'ennesimo colpo, quello che alzerebbe ulteriormente l'asticella dell'entusiasmo del popolo rossonero che proprio con Zlatan e grazie a Zlatan ha festeggiato nel 2011 l'ultimo scudetto.