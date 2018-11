Ibra al Milan, contatti continui: a gennaio si può fare

03/11/2018

Nel Milan targato Singer tira un'aria nuova. Un'aria piena di entusiasmo che è arrivata fino a Los Angeles, dove Ibrahimovic aspetta una chiamata per tornare nel calcio che conta. Con i Galaxy fuori dai playoff, la parentesi di Zlatan in MLS può considerarsi "conclusa" e a gennaio i rossoneri potrebbero piazzare il grande colpo per centrare la Champions. Al netto del FPF, l'operazione è fattibile, con Ibra che tornerebbe al Milan a parametro zero e con un ingaggio sostenibile.

Gli indizi ci sono tutti. Comprese le bocche cucite di Leonardo e Raiola sulla questione. Ibra sta bene negli Usa, ma nonostante i 37 anni suonati, la MLS gli sta stretta. Ha voglia di tornare in Europa e una grande nostalgia dell'Italia. Del Milan in particolare, dove, dicono in molti, avrebbe voluto chiudere la carriera e dove potrebbe formare una coppia micidiale con Higuain. Milano, del resto, è rimasta nel cuore non solo del bomber svedese, ma anche della compagna Helena. Ad attenderlo c'è un contratto di sei mesi con opzione per un'altra stagione solo in caso di conquista di un posto in Champions League.



Tutti contenti, dunque. A patto che i conti tornino, ovviamente. Il Milan, infatti, prima di fare passi falsi dovrà prestare grande attenzione al Fair Play Finanziario. All'orizzonte c'è il settlement agreement e la programmazione delle spese sarà fondamentale. Per Paquetà sono già stati investiti 40 milioni di euro e ora i margini di manovra sono un po' risicati per Leonardo, che comunque conta di riportare Ibra a Milano a parametro zero e di riuscire a coprire il suo ingaggio. Soprattutto se a gennaio il Milan sarà ancora nella zona alta della classifica. Già, perché il management rossonero considera Ibra l'arma in più per dare l'assalto alla Champions. L'elemento che può far fare il salto di qualità alla banda di Gattuso. Zlatan è pronto al ritorno.