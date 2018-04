El Shaarawy-Roma, ormai manca solo il sì americano

10 gennaio 2016

Una cena per trovare l'accordo. Dopo il match pareggiato 1-1, Walter Sabatini e Adriano Galliani si sono ritrovati a cena per parlare di El Shaarawy . Il Faraone si trasferirà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro una volta raggiunta la decima presenza. Per chiudere la trattativa serve soltanto l'ok di James Pallotta . Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Dopo i sei mesi altalenanti al Monaco per El Shaarawy sta per iniziare una nuova avventura, con tanto di ritorno in serie A. L'esterno non vuole perdere la Nazionale ed Euro 2016 ed è pronto a ripartire nella Capitale. Sarà lui (e forse arriverà anche Perotti) a sostituire Iturbe, trasferitosi in Premier League al Bournemouth. Sul Faraone c'erano anche Genoa e Fiorentina, ma erano mete non gradite. Così dagli Stati Uniti si aspetta il sì di Pallotta e l'affare si farà. Per la felicità di tutti.