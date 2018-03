Donnarumma tranquillo, nonostante Reina: "Sono contento, vado avanti sereno. Un dovere pensare alla Champions"

13 marzo 2018

"La Champions? E' una bella rincorsa, ci crediamo e abbiamo il dovere di crederci. Ci proveremo fino all'ultimo". Gigio Donnarumma è concentrato sul presente e sul futuro prossimo del Milan: questo al momento gli importa e su questo al momento si concede, chiudendosi invece ermeticamente quando il discorso si allunga sulle prospettive a medio-lungo termine e su quella che sarà la sua prossima porta da difendere.



Ancora quella rossonera? Quella del Psg? Quella di un'altra big d'Europa? L'arrivo ormai certo di Reina al Milan lascia intendere che in estate qualcosa succederà, ma per ora Gigio non vuole andare oltre l'immediato: quindi l'Arsenal in Europa e più in generale un campionato che può ancora portare a risultati fino a qualche settimana fa insperati: "La vittoria contro il Genoa - ha detto a Sky - ci ha dato fiducia per andare avanti e affrontare l'Arsenal con più grinta e voglia. Senza nulla da perdere ci andiamo a giocare questa partita nel migliore dei modi".



Un Milan ormai completamente ritrovato sotto la guida di Rino Gattuso, magari l'uomo giusto anche per convicere Donnarumma a non cambiare maglia in estate: "Siamo un bel gruppo, l'esultanza di domenica è un esempio. Volevamo metterci la sconfitta con l'Arsenal alle spalle e ci siamo riusciti. Sono contento e speriamo di andare avanti a vincere più partite possibili". Chiusura ermetica, dunque. Anche di fronte alla domanda diretta: "Sono sereno e vado avanti contento". Per ora, dunque, punto e a capo. Pero ora...