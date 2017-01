Deulofeu: visite, firma e Milanello

23 gennaio 2017

È iniziata presto la prima giornata da milanista di Gerard Deulofeu. Alle 8:15 il giovane spagnolo è arrivato alla clinica Madonnina per sottoporsi alla prima parte delle visite mediche di rito. Poi si è recato dal dottor Geert Meersseman per un ulteriore controllo e inifine da Galliani a Casa Milan dove ha firmato il contratto. È corsa contro il tempo con i documenti perché i rossoneri vorrebbero già averlo a disposizione mercoledì in Coppa Italia contro la Juventus.



Nel primo pomeriggio il nuovo giocatore rossonero si è recato a Milanello, accompagnato da Maiorino, per conoscere Montella e i nuovi compagni. Non è escluso che l'esterno scenda subito in campo per l'allenamento. Domani potrebbe partire con la squadra per la trasferta di Torino per iniziare il suo ambientamento. Difficile vederlo subito titolare allo Stadium, ma l'allenatore rossonero potrebbe fargli giocare uno spezzone di partita. In società lavorano per regalare all'Aeroplanino questa opportunità.