Dalla Spagna: Deulofeu rigenerato dal Milan, il Barcellona lo riporta a casa

7 aprile 2017

Pochi dubbi sull'operazione che anche a livello speculativo - sostiene il quotidiano spagnolo - ha la sua chiara convenienza. Deulofeu, legato all'Everton sino al giugno 2018, fu venduto agli inglesi per 6 milioni di euro: ora, per quanto la recompra sia fissata a 12 mln, il valore del giocatore - grazie al Milan - si è accresciuto ed è di gran lunga superiore. Se anche Gerard non dovesse così entrare nei piani del prossimo tecnico del Barcellona (così come non lo è stato in quelli di Luis Enrique) una sua rivendita genererebbe sicuramente un netto guadagno.



Ma, al di là di questa considerazione, la volontà attuale è quella di tenersi il giocatore che anche con la recente convocazione in Nazionale ha mostrato una maturità che ha bene impressionato il blocco blaugrana della Spagna. Quindi, chiude il Mundo Deportivo, che sia per restare o per essere eventualmente rivenduto, una cosa è certa: Il Barcellona si riprende Deulofeu.