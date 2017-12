Conte chiama Bonucci? Il Milan commenta: "Contatti normali, c'è stima"

22 dicembre 2017

Ogni giorno un capitolo nuovo. Bonucci va, Bonucci resta, Bonucci non si sa cosa farà a gennaio. Di certo c'è che il centrale rossonero è il potenziale grande uomo-mercato del Milan (insieme a Donnarumma e Suso), sicuramente in estate, magari però già quest'inverno. Non è detto infatti che qualcosa non possa succedere a breve, perchè sull'ex difensore della Juve ci sono gli occhi delle big d'Europa, pronte a scommettere nuovamente su di lui nonostante questi primi mesi diffiicili in rossonero.



Sulle sue tracce, in particolare, ci sarebbe il Chelsea di Antonio Conte: i rapporti tra l’ex tecnico bianconero e Bonucci sono ancora buoni e le strade dei due potrebbero dunque tornare ad incrociarsi. L'ex ct azzurro avrebbe già manifestato apertamente il suo interessamento parlando direttamente con lui.



Trame di mercato che campeggiano oggi su molti quotidiani, non solo italiani, e contatti che sostanzialmente anche il Milan stesso conferma. Dopo i toni duri di ieri, nel consueto commento apparso oggi sul sito del club, si leggono infatti parole che se da un lato vogliono tranquillizzare i tifosi dall'altro fanno capire che tra Conte e Bonucci in effetti qualche discussione sul futuro ci sarebbe stata: "Si continua a notare la ricerca di trame oscure dove in realtà non ci sono" si legge su acmilan.com. "Appartengono sostanzialmente alla normalità, invece, i contatti fra grandi protagonisti: quando c'è stima e affetto, sono cose che fanno parte del mondo del calcio".



Tutto qui, dunque? Possibile, di certo. Esattamente come avviene sempre nelle trame di mercato, dove tutto è in effetti possibile.