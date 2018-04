Congelata la trattativa con la Roma: Milan prigioniero di El Shaarawy

11 gennaio 2016

La mancata convocazione per il match di sabato contro l'Ajaccio non ha sorpreso nessuno, visto che ormai Stephan El Shaarawy rimane al Monaco solo fino a quando troverà una nuova squadra. Sembrava tutto fatto con la Roma, dopo un'allegra cena tra Galliani e Sabatini. Accordo di massima raggiunto per un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni (due in meno di quando avrebbe dovuto pagare il Monaco) per la felicità di tutti, giocatore compreso.



Per mettere nero su bianco, però, manca l'ultimo sì, quello più importante, del presidente Pallotta, che però ora è indaffarato in faccende più urgenti, quella di trovare un nuovo allenatore. Garcia ha le ore contate e prima di programmare qualsiasi acquisto/cessione, il numero 1 americano si consulterà con il nuovo allenatore. Se il Faraone non sarà di suo gusto, il Milan sarà costretto a cercare un'altra soluzione. Con la Fiorentina che si è defilata, rimane solo il Genoa, che però difficilmente potrà andare oltre al semplice prestito.