Clamoroso: salta il trasferimento di Luiz Adriano in Cina

20 gennaio 2016

Clamoroso colpo di scena dalla Cina: è a fortissimo rischio il trasferimento di Luiz Adriano allo Jangsu Suning. A confermarlo è stato lo stesso attaccante ai media brasiliani. Il bomber, quindi, sta rientrando in Italia, a Milano, e giovedì si dovrebbe allenare con i suoi compagni del Milan. Pare che Luiz Adriano abbia rinunciato all'offerta milionaria dei cinesi per problemi legati al contratto. Niente 14 milioni di euro per i rossoneri.