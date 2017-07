Borussia Dortmund, l'ad gela il Milan: "Nessuna offerta per Aubameyang"

16 luglio 2017

Il Borussia Dortmund mette fretta alle pretendenti a Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo del Milan. L'ad Hans-Joachim Watzke lancia un ultimatum: “Gli abbiamo comunicato che se vuole andare via e ha in mano offerte, basta che ce le presenti e possiamo parlarne. I giorni che gli abbiamo concesso si stanno esaurendo. Noi aspettiamo ancora un paio di giorni, per ora non c’è nulla”. Martedì la sfida tra i due club, occasione per l'ultimo assalto.

Dalle colonne del giornale tedesco 'Welt Am Sonntag', l'amministratore delegato del club tedesco lancia un ultimatum alle pretendenti al bomber gabonese, dopo aver detto no al Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro che gli ha offerto 120 milioni di euro di ingaggio complessivi fino al 2021. Per il Borussia Dortmund era pronto un assegno da 80 milioni di euro. Un paio di giorni e poi non se ne fa più nulla. "I giorni che gli abbiamo concesso si stanno esaurendo: dobbiamo infatti avere il tempo necessario per sostituirlo, cosa che sarà difficile o addirittura impossibile".



Una corsa contro il tempo per Fassone e Mirabelli, che possono approfittare del match di ICC tra rossoneri e tedeschi di martedì per tentare l'ultimo (disperato) assalto. Da battere, secondo i rumors che provengono dall'Inghilterra, c'è il Chelsea di Antonio Conte. Secondo il 'Mirror', i Blues hanno pronta un'offerta da 65 milioni di sterline (circa 74 milioni di euro) per convincere il Borussia Dortmund a cedere Aubameyang.



Le alternative a casa Milan, però, non mancano. Difficilissima la pista che porta ad Alvaro Morata (il Real chiede non meno di 85 milioni di euro), il sogno dei tifosi è il Gallo Belotti, che ha una clausola di 100 mln ma che potrebbe venire via per 80 più eventuali contropartite tecniche. La soluzione low cost è rappresentata da Nikola Kalinic: il croato è un pupillo di Montella, costa solo 25-30 milioni e ha già detto sì al Diavolo. Sono in quattro per una poltrona: la decisione è sempre più vicina.