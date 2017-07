Bayern, Ancelotti: "Renato Sanches sarà un tifoso del Milan"

21 luglio 2017

Renato Sanches è qualcosa di più di una semplice suggestione di mercato per il centrocampo del Milan . All'apertura del ds Mirabelli, infatti, è seguita una sorta di conferma da Carlo Ancelotti , tecnico del Bayern, alla vigilia della sfida in International Champions Cup: "Spingo i miei giocatori a tifare Milan. Per ora Sanches sta lavorando per noi - ha commentato -, ma sto lavorando per far diventare anche lui un tifoso rossonero".

Al Milan piace Renato Sanches e dall'altra parte non stanno arrivando chiusure, anzi. L'amichevole in Cina tra i rossoneri e il Bayern sarà un'occasione in più per approfondire la questione anche se ormai la situazione è venuta a galla, con uno sponsor in più: Carlo Ancelotti. Il tecnico del Bayern, legatissimo ai colori rossoneri, vedrebbe di buon occhio un trasferimento al Milan del talentuoso centrocampista portoghese, ma per le condizioni economiche toccherà alle società lavorare per trovare un accordo. "Per ora Renato sta lavorando per noi, ma sì, sto lavorando per far diventare anche lui un tifoso del Milan. Sul suo futuro però non ci sono novità" ha commentato Carletto in conferenza stampa prima dell'amarcord milanista.

"Rispetto ai miei tempi la società è cambiata molto - ha proseguito -, ma sono ancora tifoso rossonero e spero possano fare una grande stagione. Ho un buon rapporto con Montella e credo che l'anno scorso abbia fatto un ottimo lavoro. Adesso ha una squadra migliore e può lottare per lo scudetto. Gli auguro il meglio".



Nonostate il lasciapassare di Ancelotti per Renato Sanches, non sarà semplice convincere il Bayern Monaco a liberare un giocatore su cui sono stati investiti parecchi euro solo un'estate fa. Rummenigge ha fissato il prezzo di poco inferiore ai 50 milioni di euro, ma il Milan sta studiando una via alternativa. Prestito biennale oneroso con diritto di riscatto. Mentre dall'Inghilterra rimbalzano voci di un interessamento del Manchester United per Sanches.