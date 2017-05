Aubameyang a Milano, i tifosi rossoneri sognano

1 maggio 2017

Qualche giorno di vacanza a Milano per Pierre-Emerick Aubameyang e i tifosi del Milan già sognano. L'attaccante del Borussia Dortmund è volato in Lombardia (è da sempre molto legato a Varese) per un po' di relax insieme alla sua fidanzata e ai famigliari. Il bomber non si è nascosto e su Instagram ha postato diverse foto con la bella Alysha, ma a far scatenare la fantasia dei rossoneri è stato il fratello Willy che si è geotaggato a Casa Milan.

Il difensore classe 1987, che in passato ha vestito la maglia del Milan, non è stato realmente in sede, ma il tag lascia aperta più di una porta. Magari un messaggio per la nuova dirigenza rossonera che ha messo nel mirino suo fratello. Infatti il ds Mirabelli, insieme a Montella, due settimane fa è stato a Monaco per osservarlo da vicino nei quarti di ritorno di Champions League. Aubameyang ha sempre detto di sognare il Real Madrid, ma potrebbe accettare anche l'eventuale offerta del Milan dove è passato nelle giovanili del 2008. A Varese ha lasciato molti amici e le sue gite in Lombardia durante l'anno sono diverse.



La separazione dal Borussia Dortmund è davvero vicina: l'ultimo diverbio è stato per la maschera che ha indossato dopo il gol allo Schalke 04 per pubblicità alla Nike. Peccato che lo sponsor tecnico dei gialloneri sia la Puma... Ora in estate i tedeschi valuteranno tutte le offerte e i rossoneri sono pronti a una trattativa.