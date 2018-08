"Grande Bonucci": Kalinic fa infuriare i tifosi del Milan

11/08/2018

Prima le frecciate al Milan ( "Felice di essere in un club che gioca la Champions" ), poi il "like" a Bonucci nel giorno della sua prima conferenza stampa dal ritorno alla Juve ("Grande". Nikola Kalinic non nasconde il suo astio nei confronti del suo ex club, dove ha vissuto una stagione davvero negativa. Così, appena lasciata l'Itlaia, il croato ha iniziato a sfogare il suo rancore nei confronti dei rossoneri. Scatenanto la rabbia dei tifosi del Diavolo, che lo hanno pesantemente attaccato proprio sotto la foto postata da Bonucci sul profilo Instagram del difensore bianconero.