MILAN, GATTUSO: "NON PENSO AL FANTASMA DI CONTE"

29/09/2018

Rino Gattuso sente di avere l'appoggio e la fiducia della società. Il tecnico del Milan, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo, si è mostrato relativamente tranquillo nonostante il momento non proprio positivo sotto il profilo dei risultati: "La società mi fa sentire a mio agio, gli vorrei dare qualcosa in più, qualche vittoria. Non posso pensare al fantasma di Conte, sono dipendente del Milan e devo fare il mio lavoro, sono il primo responsabile. Se non arrivano i risultati è la società che prende i provvedimenti. Devo lavorare con grande professionalità e impegno. Ma sento fiducia".