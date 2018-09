MILAN, GATTUSO: "A. SILVA E BACCA? SONO LORO CHE HANNO VOLUTO ANDARE VIA"

29/09/2018

Diversi gli spunti di mercato nella conferenza pre-Sassuolo del tecnico del Milan Rino Gattuso: "Di André Silva sapete tutta la storia - ha detto - quando un giocatore non vuole rimanere e vuole giocare è difficile trattenerlo. Oggi sta facendo gol, noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo. Lo stesso vale per Bacca, ho parlato con lui, lui voleva tornare al Villareal a tutti i costi. L'ho anche fatto entrare col Real, la famiglia si era trovata bene in Spagna".