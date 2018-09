ZIYECH: "SONO STATO MOLTO VICINO ALLA ROMA"

03/09/2018

Hakim Ziyech, trequartista marocchino dell’Ajax, è stato vicinissimo alla Roma la scorsa estate. A confermarlo è lo stesso calciatore in una intervista al sito ufficiale dei lancieri: “Sono stato molto vicino al trasferimento alla Roma. Il mio entourage aveva trovato un accordo con i giallorossi, ma alla fine non si è fatto nulla a causa del mancato accordo tra i due club. C'erano anche altre offerte, ma per quelle non vale la pena lasciare l'Ajax".