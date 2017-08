ZIDANE BLINDA BALE

8 agosto 2017

Manchester United e Chelsea sono pronti ad una super offerta al Real Madrid per riportare Gareth Bale in Premier League. Secondo il Mirror, pero', il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane vorrebbe trattenere il giocatore. Bale anche nella finale di Supercoppa Europea proprio contro i Red Devils di Jose Mourinho dovrebbe partite dalla panchina, situazione che lo scorso anno e' accaduto molto spesso anche a causa dei tanti infortuni. Se il Real dovesse realmente arrivare a Mbappe' a quel punto Bale potrebbe essere messo sul mercato, per un prezzo comunque non inferiore ai 100 milioni.