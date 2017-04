ZIDANE A SORPRESA: "NON SONO SICURO DI RESTARE"

7 aprile 2017

Mossa a sorpresa di Zinedine Zidane. O meglio: parole strategiche riguardo al suo futuro sulla panchina del Real Madrid: "Non sono sicuro di restare qui la prossima stagione", ha detto il tecnico francese a chi gli ha chiesto ragguagli sul suo contratto col Real. Verosimile che la sua conferma sia legata ai risultati. Come è nella storia del Real Madrid. E non solo.