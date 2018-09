ZENGA: "BASTA CONTRATTI DI 5/6 MESI"

24/09/2018

Walter Zengo è a caccia di una panchina, anche se il suo desiderio sarebbe quello di essere rimasto a Crotone. "Il calcio italiano mi manca molto, mi sarebbe piaciuto restare a Crotone perché è un posto dove si può fare bel calcio. Di fronte ad un progetto, a qualcosa di serio, direi "parliamo". Non bisogna mai dire no. Però non si accettano più contratti di 5-6 mesi, bisogna guardare un po' più lontano", ha detto a Radio anc'io sport.