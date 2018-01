ZENGA: "ALLENARE L'INTER E' LA MIA ASPIRAZIONE"

4 gennaio 2018

“Io sono nato e cresciuto interista ed allenare l’Inter è un’aspirazione". Così Walter Zenga che sabato tornerà a San Siro alla guida del Crotone per sfidare il Milan. "I cugini rossoneri hanno dato la possibilità ad alcuni ex di sviluppare il loro sogno, mentre l’Inter no. Al momento però vivo il presente perché non si può pensare al futuro se non si pensa a quello che si fa. Prima di sognare bisogna svegliarsi e pensare all’oggi. Il mio oggi è il Crotone che penso a salvare".