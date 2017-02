ZEMAN: "PESCARA? TUTTO PUO' SUCCEDERE"

15 febbraio 2017

Radiomercato lo dà per vicino a un clamoroso ritorno al Pescara, ma per adesso Zdenek Zeman glissa. "Se ho accettato la proposta? La proposta era di mangiare e l'ho accettata. Siamo andati a mangiare si mangia bene. I rapporti con Sebastiani sono come sempre. Se c'è la possibilità di allenare il Pescara? Tutto può succedere... Non mi sbilancio perché ora non c'è da sbilanciarsi", ha detto il boemo a Calciomercato.it.