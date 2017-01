ZAZA-VALENCIA: INCONTRO A MILANO

12 gennaio 2017

Simone Zaza, i dirigenti del Valencia e la Juventus si incontreranno per formalizzare il passaggio dell'attaccante al club spagnolo. Zaza, però, vuole prendere tempo per pensare bene a quale sarà il suo futuro: la punta non vorrebbe commettere un altro errore dopo la delusione della scelta della scorsa estate. José Ramón Alesanco e Vicente Rodríguez, dirigenti del Valencia, vogliono cercare di convicerlo ad accettare l'offerta. Lo riporta gazzetta.it.