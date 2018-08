ZAPPACOSTA: "INTER? MI HANNO CERCATO, PENSO SOLO AL CHELSEA"

28/08/2018

Intervistato dal Corriere dello Sport il difensore del Chelsea Davide Zappacosta ha parlato della trattativa che poteva portarlo all'Inter: "E' vero, mi aveva cercato l’Inter. Me ne aveva parlato il mio procuratore Alessandro Lucci, anche se io sono sempre rimasto concentrato sul Chelsea. Ho un contratto di altri tre anni qui e voglio pensare solo a far bene con il Chelsea. C’è tanta concorrenza, ma voglio conquistarmi la maglia da titolare. Poi è chiaro che se dovessi trovare poco spazio... Penso che a nessun giocatore piaccia stare fuori. Nazionale? E’ uno stimolo che mi spinge a dare sempre qualcosa in più. Mancini l’ho visto per l’ultima convocazione in occasione delle tre amichevoli, poi non ci siamo più sentiti".