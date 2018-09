ZAMPARINI: "DYBALA VIA DALLA JUVE A GENNAIO"

12/09/2018

Maurizio Zamparini ha tracciato il futuro di Paulo Dybala: che secondo il suo scopritore sarà lontano dalla Juve. A breve. “Ho mandato un messaggio due anni fa a Dybala e gli avevo consigliato di andare in Spagna, dove si gioca il calcio e di non andare in Italia. Ci andrà perché la Juventus vuole incassare 100, 120 milioni. A gennaio penso che andrà via, in Spagna. Ha richieste in Spagna e Inghilterra. La Juventus ha tanti campioni, ovviamente è difficile far giocare tutti: sicuramente è un pianto non veder giocare un fenomeno come lui”, ha detto a RMC Sport il patron del Palermo.