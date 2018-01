YOUNES: "CONTATTI ANCHE CON L'INTER"

19 gennaio 2018

Il futuro di Amin Younes è ancora tutto da decidere. L'agente del calciatore ha lasciato intendere infatti che non è stato raggiunto alcun accordo col Napoli e che negli ultimi giorni si sarebbe fatta sotto anche un'altra squadra italiana. "Amin non ha accordi con nessun club e il Napoli non ha presentato offerte né all’Ajax né al giocatore - ha spiegato Nicola Innocentin al Telegraaf -. Sono stato comunque avvicinato da Zenit, Inter, Watford, Siviglia e Napoli".