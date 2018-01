YOKOHAMA: MIURA RINNOVA A 50 ANNI!

11 gennaio 2018

Compirà 51 anni tra poco più di un mese (il 26 febbrario, ndr), ma Kazuyoshi Miura non ha la minima intenzione di appendere le scarpine al chiodo. L'attaccante giapponese, una stagione al Genoa negli anni '90, ha rinnovato per un'altra stagione il suo contratto con lo Yokohama FC, squadra di Serie B giapponese dove gioca ormai dal 2005. L'annuncio è stato dato dalla stessa società nipponica. Per Miura sarà la stagione numero 33 da professionista.