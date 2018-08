YAYA TOURE', ARSENAL A UN PASSO

29/08/2018

"Yaya ha superato una visita medica a Londra ed è vicino a firmare un nuovo contratto". Con questo messaggio sui social Dimitry Seluk, agente del centrocampista ivoriano Yaya Touré, ha anticipato l'ormai imminente ufficialità di una nuova avventura per l'ex giocatore del City. L'agente ha spiegato via social: "Non si tratta al 100% di Crystal Palace e West Ham. Yaya è un campione". Ogni indizio, come riferito da diversi media inglesi, porta all'Arsenal, che è dunque pronto a inserire in rosa l'esperto centrocampista.