YAYA TOURÉ: NO A SUNING

17 gennaio 2017

Yaya Touré ha rifiutato una mega offerta proveniente dalla Cina. A svelarlo è il suo agente: "Abbiamo declinato una proposta da 600mila euro a settimana dal Jiangsu Suning: il campionato cinese non è il suo livello". Insomma, l'ivoriano ha detto 'no' a 31 milioni di euro a stagione. Dimitry Seluk, in un'intervista rilasciata alla britannica SkySports, ha rivelato che il suo assistito vuole continuare a giocare con il Manchester City.