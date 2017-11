XAVI: "E' IL MIO ULTIMO ANNO"

9 novembre 2017

In un'intervista concessa a 'Mundo Leo', Xavi annuncia il suo prossimo ritiro dal calcio. "Mi rendo conto che mi stanco sempre più e che faccio fatica a recuperare - ha detto il 37enne ex centrocampista del Barcellona emigrato in Qatar- Sicuramente sarà il mio ultimo anno da calciatore. Ho intenzione di ritirarmi l'anno prossimo e di diventare allenatore".