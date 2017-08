WILLIAN: "LO UNITED MI HA CERCATO"

9 agosto 2017

Mourinho sempre a caccia di un giocatore per completare l'attacco e vista l'impossibilità, per ora, di arrivare a Perisic, ecco che l'obiettivo si è spostato su Willian del Chelsea. È stato il brasiliano a spiegare come sono andate le cose: "Il Manchester United ha avuto un colloquio col mio agente ma non è successo niente: il Chelsea non vuole vendermi e non tratterà nemmeno, e io sono felice di restare a Londra e al Chelsea".