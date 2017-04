WILLIAMS: "JUVE? STO BENE ALL'ATHLETIC"

10 aprile 2017

Obiettivo di mercato di Juventus e Borussia Dortmund, Inaki Williams non ha alcuna intenzione di lasciare l'Athletic. Le dichiarazioni dell'attaccante riportate da Fichajes.net: "Sto molto bene qui, sono dove devo stare, è un orgoglio venire qui ad allenarmi tutte le mattine. Non ho intenzione di cambiare aria e non mi preoccupa il resto".