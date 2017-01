WEST HAM: FISSATO IL PREZZO DI PAYET

27 gennaio 2017

Ora c'è il prezzo ufficiale di Dimitri Payet. Il West Ham ha fatto sapere che il francese, al centro di un vero e proprio caso diplomatico con la società londinese, non si muoverà per meno di 35 milioni di euro. In cima alle preferenze del giocatore ci sarebbe il Marsiglia che è arrivato ad offrire 25 milioni per riportare il giocatore in Francia. Lo scrive tuttomercatoweb.com.