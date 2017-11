WEST HAM: ESONERATO BILIC

6 novembre 2017

Slaven Bilic non è più il tecnico del West Ham. Lo ha annunciato lo stesso club londinese in un comunicato in cui "si ringrazia" l'ex ct della Croazia "per il lavoro svolto negli ultimi due anni e mezzo" alla guida degli Hammers. Il West Ham ritiene però che "un cambiamento è ora necessario per guardare avanti con positività e in linea con le ambizioni del club". Nelle prossime ore il club inglese renderà noto il nome del successore di Bilic.