WEST HAM: CHICHARITO AI SALUTI

11 gennaio 2018

Sembra essere giunta ai titoli di coda la storia tra il West Ham e Javier Hernandez. Il club inglese, che in estate ha sborsato 20 milioni di euro per strappare il Chicharito al Bayer Leverkusen, ha deciso di ascoltare offerte dalle pretendenti per l'attaccante messicano già a gennaio. Lo riporta il 'Sun'.