WEST HAM: ARNAUTOVIC VERSO L'ADDIO

10 novembre 2017

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, il West Ham sarebbe pronto a mettere sul mercato Marko Arnautovic dopo soli quattro mesi dal suo arrivo a Londra. Il giocatore non ha convinto e Moyes non ha intenzione di confermarlo. A gennaio dunque potrebbe essere già l'ora dell'addio agli Hammers per l'ex Stoke City.