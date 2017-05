WERDER BREMA: L'EX PALERMO GARCIA LASCIA

11 maggio 2017

Il difensore del Werder Brema, Santiago Garcia, arrivato dal Palermo nel 2013, lascerà il club di Bundesliga alla fine della stagione dopo che le due parti non hanno trovato l'accordo sui termini per il rinnovo del contratto. "Avremmo davvero voluto continuare a lavorare insieme - ha commentato il direttore sportivo Werder Frank Baumann - . Purtroppo non siamo riusciti a concordare sul rinnovo".