WENGER: "VOGLIO ANCORA ALLENARE"

3 giugno 2018

Dopo aver lasciato l'Arsenal, il futuro di Arsene Wenger è ancora tutto da definire. "È una domanda a cui dovrò rispondere nei prossimi 15 giorni - ha spiegato l'ex tecnico dei Gunners -. Ho ancora il desiderio di essere un allenatore". "Cosa mi influenzerà? Cosa c'è dentro di me - ha proseguito -. Quanto mi manca essere un allenatore. Come riesco a vivere senza questa adrenalina che fa parte dell'essere un allenatore e di influenzare una partita di calcio. Per vivere un bellissimo match di calcio e condividerlo con gli altri dopo un match pieno di emozioni".