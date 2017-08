WENGER: "SANCHEZ? NON RINNOVA MA RESTA ALL'ARSENAL"

16 agosto 2017

Arsene Wenger ha parlato del futuro di Alexis Sanchez, dato spesso in partenza dall'Arsenal: "Al momento non ci sono novità sul rinnovo, non sono stati fatti passi avanti. E' un giocatore che si appresta a giocare l'ultimo anno con noi come da contratto". Il tecnico francese ha ammesso la possibilità di perdere il cileno a parametro zero il prossimo anno, visto che va in scadenza nel 2018: "Purtroppo è una possibilità e una conseguenza di quello che ho appena detto, dobbiamo fare una scelta tra efficienza sul campo e interessi economici. Meglio se si trova un compromesso, ma in questo caso vogliamo privilegiare l'aspetto sportivo".