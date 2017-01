WENGER: "L'OFFERTA PER BELOTTI? UNA FAKE NEWS"

13 gennaio 2017

"L'offerta per Belotti è una di quelle che oggi vengono definite fake news, notizie false". Così l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger ha etichettato le voci di mercato riguardanti l'interesse dei Gunners per il bomber del Torino. Indiscrezioni della stampa inglese avevano parlato di un possibile investimento da parte di londinesi di 65 milioni per l'attaccante.