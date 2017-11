WENGER: "IO CT? MAGARI IN FUTURO"

15 novembre 2017

Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger non ha escluso, in futuro, la possibilità di essere il commissario tecnico di una Nazionale. "Forse sì, magari in futuro, ma attualmente mi piace essere coinvolto ogni giorno nella vita di un club perché il vero test è lì - ha dichiarato - . Ma non avrò sempre la forza fisica per farlo, dunque quella potrebbe essere una valida scelta. Di fatto la mia vita è legata al calcio e in qualche modo sarà legata anche al mio stato fisico". Ct al Mondiale 2022 in Qatar? "Forse, non si sa mai".