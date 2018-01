WENGER: "SANCHEZ PARTE SOLO SE..."

12 gennaio 2018

Manchester City o Manchester United per Sanchez? Wenger frena: "Onestamente non posso dire molto al momento, non c'è nulla di concreto per adesso. Conferme sullo United? Lo dite voi, non è che non voglio dirvelo, è che non voglio darvi un'informazione sbagliata. Un'asta di mercato è sempre un bene per il club che ne trae vantaggio ma non siamo a questo punto. Ripeto: Sanchez ha un contratto fino a fine stagione, vedremo. Se non arriva un sostituto non parte. Chi può essere? Difficile trovare un giocatore come lui in questo momento".