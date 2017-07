Wayne Rooney torna all'Everton: firmato un biennale

9 luglio 2017

Wayne Rooney è tornato a casa. Il 31enne attaccante inglese è ufficialmente un giocatore dell'Everton, club in cui è cresciuto e lasciato nel 2004 per trasferirsi al Manchester United. Oggi il percorso opposto e la firma su un contratto biennale. "Sono molto felice che abbia deciso di tornare a casa - ha commentato il tecnico Ronald Koeman -. Ha la mentalità vincente ed è ciò che ci serve in squadra. Non ho dubbi sulle sue qualità".