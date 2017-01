WATFORD, TENTATIVO PER ZARATE

16 gennaio 2017

Il possibile ma ancora non sicuro addio di Kalinic, blocca in qualche modo il mercato in uscita della Fiorentina. Nelle ultime ore, scrive FirenzeViola.it, il Watford avrebbe provato a farsi avanti con la Fiorentina per Mauro Zarate, ma il club viola non può permettersi in questo momento di perdere un altro giocatore in attacco. Per il momento, quindi, la Fiorentina ha rispedito al mittente l'avance del club inglese.