WATFORD, NIANG: "FELICE DI ESSERE QUI"

26 gennaio 2017

"Sono molto felice di essere venuto qui - le prime parole di Niang al canale tematico del Watford - Il manager e il presidente sono stati importanti per la mia scelta. Mi aspetto di giocare ottime gare con questa maglia. Ho deciso di venire qui per l'entusiasmo dei fan e del club che per me è molto importante. Conosco alcuni giocatori che giocano qui, Okaka e Pereyra, per me sono davvero grandi giocatori ed è un piacere giocare con loro".