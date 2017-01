WATFORD, MAZZARRI: "NIANG OTTIMO GIOCATORE"

27 gennaio 2017

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dei due nuovi acquisti del Watford, M'baye Niange e Mauro Zarate: So che altri grandi club, in Inghilterra e altrove, li volevano" ha detto il tecnico italiano. "Sono molto felice che del loro arrivo, perché sono giocatori di qualità e, nel mio modulo, saranno utili sulla fascia".